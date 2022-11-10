В Киевской области запретили праздничную иллюминацию

На территории Киевской области запретили устанавливать рождественские гирлянды и световые декорации. Это касается и коммунальной, и коммерческой собственности.

Такое решение было одобрено в Оперативном штабе совета обороны Киевской области. Вся праздничная иллюминация на территории Киевской области – запрещена.

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Световые декорации новогодних елок, парков, улиц – оставим на потом. Мы сопротивляемся врагу, который осуществляет энерготеррор нашей страны,

– заявил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Он подчеркнул, что максимальная экономия электроэнергии – гражданский фронт.

Тем временем киевляне дискутируют из-за елки

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице установят главную елку. После того, как показали ее эскиз, некоторые киевляне возмутились. На сайте горсовета моментально появилась петиция о том, чтобы не устанавливать елку из-за войны. Киевляне считают, что неуместно тратить деньги на новогоднюю декорацию, а лучше помочь военным.

В ответ появилась другая петиция – с просьбой поставить елку. Другая часть жителей столицы считает, что Россия не должна воровать у украинцев Рождество и Новый Год.

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На представленном эскизе главная елка страны – в цветах нашего национального флага. Ее украшают игрушки желтого и голубого цвета. Вместо рождественской звезды на верхушку поместили тризуб.