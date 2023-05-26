В Киеве возобновили оплату проезда по QR-билетам в метро

Утром 26 мая в КГВА сообщили жителям столицы, что метрополитеном невозможно пользоваться через QR-код. Отмечают, что проблема временная.

Так, на станциях киевского метро временно не срабатывает QR-код. Специалисты уже работают над обновлением сервиса.

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Как можно оплатить проезд

В КМВА добавляют, что сейчас оплатить проезд можно:

транспортной картой,

бесконтактной банковской картой,

мобильным приложением ApplePay и Google Pay.

Уже через несколько часов в КМВА сообщили, что оплату проезда с помощью QR-билетов возобновили на всех станциях метрополитена.

QR-коды, сгенерированные с утра с транспортной карты в приложении "Киев Цифровой", самостоятельно вернутся на карту в полночь. Вместо них уже можно создавать новые QR-билеты, которые будут работать корректно,

– написали в КМВА.

Напомним, что недавно в метро произошел сбой. На станциях метрополитена Киева по техническим причинам была временно недоступна оплата проезда банковской картой. Впоследствии киевлянам сообщили, что возможность оплаты проезда по бесконтактной банковской карте и мобильным приложениям ApplePay и GooglePay возобновлена. Перед жителями столицы извинились за временные неудобства.

В Киеве переименовали три станции метро

18 мая депутаты Киевсовета дерусифицировали названия 3 станций столичного метро. Киевляне проголосовали за переименование станций еще в январе 2023 года. Теперь же это решение фактически воплотили в жизнь.

Поэтому свои названия изменят следующие станции киевского метрополитена: