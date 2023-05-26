В Киеве возобновили оплату проезда по QR-билетам в метро
Источник:КГВА
Утром 26 мая в КГВА сообщили жителям столицы, что метрополитеном невозможно пользоваться через QR-код. Отмечают, что проблема временная.
Так, на станциях киевского метро временно не срабатывает QR-код. Специалисты уже работают над обновлением сервиса.
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Как можно оплатить проезд
В КМВА добавляют, что сейчас оплатить проезд можно:
- транспортной картой,
- бесконтактной банковской картой,
- мобильным приложением ApplePay и Google Pay.
Уже через несколько часов в КМВА сообщили, что оплату проезда с помощью QR-билетов возобновили на всех станциях метрополитена.
QR-коды, сгенерированные с утра с транспортной карты в приложении "Киев Цифровой", самостоятельно вернутся на карту в полночь. Вместо них уже можно создавать новые QR-билеты, которые будут работать корректно,
– написали в КМВА.
Напомним, что недавно в метро произошел сбой. На станциях метрополитена Киева по техническим причинам была временно недоступна оплата проезда банковской картой. Впоследствии киевлянам сообщили, что возможность оплаты проезда по бесконтактной банковской карте и мобильным приложениям ApplePay и GooglePay возобновлена. Перед жителями столицы извинились за временные неудобства.
В Киеве переименовали три станции метро
18 мая депутаты Киевсовета дерусифицировали названия 3 станций столичного метро. Киевляне проголосовали за переименование станций еще в январе 2023 года. Теперь же это решение фактически воплотили в жизнь.
Поэтому свои названия изменят следующие станции киевского метрополитена:
- "Дружба народов" получит название "Зверинецкая";
- "Площадь Льва Толстого" переименуют в "Площадь Украинских Героев";
- "Проспект Правды", которую еще проектируют, станет "Варшавской".