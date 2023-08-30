ВСУ "9 лет бомбили Донбасс": преподавательницу КПИ будут судить за оправдание агрессии России

30 августа 2023, 13:02
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Киевская городская прокуратура

В одном из университетов Киева преподавательница повторяла тезисы российской пропаганды. Сейчас она уволена с должности и ожидает суда.

Бывшую преподавательницу одного из столичных вузов будут судить. Она оправдывала окупантов перед студентами.

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"Упреждающий удар"

Правоохранители установили, что в марте 2023 года 62-летняя доцент кафедры одного из столичных университетов во время проведения учебного занятия в режиме видеосвязи выразила студентам свое видение событий в Украине.

По данным "Украинской правды" говорится о Киевском политехническом университете имени Сикорского.

Интересно, что преподавательница родилась в Беларуси. Она обвиняла Владимира Зеленского в том, что он не подписывает Минские соглашения. По ее мнению, именно это стало причиной войны, а нападение страны-агрессорки на Украину назвало "упреждающим ударом".

При этом она повторила традиционный тезис российской пропаганды о том, что украинские военные "9 лет бомбили Донбасс". Кроме того, женщина отрицала временную оккупацию территории Донецкой области.

Отметим, что вину она признала полностью.

Обвинительный акт с соглашением о признании виновности направлен в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Сейчас женщина уже не преподает в КПИ. Ее уволили.

Скандал в университете Ирпеня

  • В Государственном налоговом университете в городе Ирпень разгорелся речевой скандал на занятии по философии. Одна из студенток попросила свою преподавательницу Любовь Сергеевну Воробьеву перейти на украинский язык, на что получила отказ.
  • Студентка попросила проводить обучение на государственном языке, однако преподавательница набросилась на девушку. Та заявила, что "на экзамене обязательно будет говорить по-русски". Кроме того, преподавательница не собирается переходить на другой язык, поскольку уже "35 лет преподает философию" на языке оккупантов.
  • В Государственном торгово-экономическом университете в Киеве преподавательница "отправила" студентов на фронт. Такое заявление женщина сделала потому, что ее попросили проводить занятия на украинском языке.
  • Ответ вуза не заставил себя ждать. в ДТЭУ заявили, что вуз занимает категорическую позицию по соблюдению языкового законодательства, обеспечивает воспитание патриотизма и сознания молодежи Украины.

Автор: Вікторія Кульженко