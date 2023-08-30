ВСУ "9 лет бомбили Донбасс": преподавательницу КПИ будут судить за оправдание агрессии России
Источник:Киевская городская прокуратура
В одном из университетов Киева преподавательница повторяла тезисы российской пропаганды. Сейчас она уволена с должности и ожидает суда.
Бывшую преподавательницу одного из столичных вузов будут судить. Она оправдывала окупантов перед студентами.
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"Упреждающий удар"
Правоохранители установили, что в марте 2023 года 62-летняя доцент кафедры одного из столичных университетов во время проведения учебного занятия в режиме видеосвязи выразила студентам свое видение событий в Украине.
По данным "Украинской правды" говорится о Киевском политехническом университете имени Сикорского.
Интересно, что преподавательница родилась в Беларуси. Она обвиняла Владимира Зеленского в том, что он не подписывает Минские соглашения. По ее мнению, именно это стало причиной войны, а нападение страны-агрессорки на Украину назвало "упреждающим ударом".
При этом она повторила традиционный тезис российской пропаганды о том, что украинские военные "9 лет бомбили Донбасс". Кроме того, женщина отрицала временную оккупацию территории Донецкой области.
Отметим, что вину она признала полностью.
Обвинительный акт с соглашением о признании виновности направлен в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.
Сейчас женщина уже не преподает в КПИ. Ее уволили.
Скандал в университете Ирпеня
- В Государственном налоговом университете в городе Ирпень разгорелся речевой скандал на занятии по философии. Одна из студенток попросила свою преподавательницу Любовь Сергеевну Воробьеву перейти на украинский язык, на что получила отказ.
- Студентка попросила проводить обучение на государственном языке, однако преподавательница набросилась на девушку. Та заявила, что "на экзамене обязательно будет говорить по-русски". Кроме того, преподавательница не собирается переходить на другой язык, поскольку уже "35 лет преподает философию" на языке оккупантов.
- В Государственном торгово-экономическом университете в Киеве преподавательница "отправила" студентов на фронт. Такое заявление женщина сделала потому, что ее попросили проводить занятия на украинском языке.
- Ответ вуза не заставил себя ждать. в ДТЭУ заявили, что вуз занимает категорическую позицию по соблюдению языкового законодательства, обеспечивает воспитание патриотизма и сознания молодежи Украины.