В Кировоградской области простились с Василием Колесником, который умер в российском плену

16 марта в селе Васильевка в Кировоградской области провели в последний путь защитника Украины 56-летнего Василия Колесника. Тело военного было возвращено во время обмена в феврале 2023 года.

Мужчина считался без вести пропавшим с апреля 2022 года. Долгое время Василий Колесник находился в Суходольской исправительной колонии, о дальнейшей судьбе его неизвестно.

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Что известно о жизни защитника

Василий Колесник родился 27 ноября 1967 года в Васильевке Онуфриевского района. Он был самым маленьким третьим сыном в семье.

Учился в Васильевской восьмилетней школе. С 1986 по 1988 год проходил срочную военную службу в Германии.

Защитника похоронили в родном селе / Фото Онуфриевский поселковый совет

Когда началось полномасштабное вторжение России, мужчина в марте 2022 без колебаний пошел защищать родную землю. Со своими собратьями держали оборону города Славянск Донецкой области, затем воевал в Попасной Луганской области.

После очередного массированного обстрела связь с ним оборвалась. С 21 апреля 2022 года Василий Колесник считался без вести пропавшим.

В феврале 2023 во время обмена Украина вернула тело погибшего военного. У Колесника остались сын и дочь. Кстати, его сын Александр также защищает Украину.

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