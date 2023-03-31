В Китае уже допускают возможность встречи Си Цзиньпина и Зеленского
Источник:Financial Times
Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Китая Си Цзиньпин могут встретиться или поговорить по телефону. Такую возможность Пекин уже не исключает.
Китайские чиновники контактируют со своими украинскими коллегами. Об этом заявил постоянный представитель Китая в ЕС Фу Цуня.
Кстати говоря Пока ему предложить нечего: может ли Си откладывать разговор с Зеленским до контрнаступления
По словам Фу, есть "пространство для переговоров и даже для того, чтобы Китай и ЕС объединили свои усилия по продвижению мира". Отдельно он добавил, что "не исключена возможность" потенциального разговора или встречи Си Цзиньпина и Зеленского.
Кроме того, китайский чиновник заявил, что со стороны ЕС будет ошибкой "разрешить российско-украинской войне диктовать свои отношения с Китаем".
Я не думаю, что это рациональный подход – связывать отношения с Китаем исключительно с украинским кризисом.
– заявил Фу Цунь.
Что этому предшествовало
- Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет лично встретиться с Си Цзиньпинем. Украина и Китай заинтересованы в сохранении отношений, поэтому, по мнению Зеленского, эта встреча может оказать положительное влияние на мировую безопасность.
- Зеленский заявил, что не общался с главой КНР с самого начала полномасштабного вторжения России. Он отметил, что лидер Китая готов видеть в Украине.
- Пекин не давал конкретной информации о возможной встрече Си Цзиньпина и Владимира Зеленского вроде бы пока нет.