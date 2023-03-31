В Китае уже допускают возможность встречи Си Цзиньпина и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Китая Си Цзиньпин могут встретиться или поговорить по телефону. Такую возможность Пекин уже не исключает.

Китайские чиновники контактируют со своими украинскими коллегами. Об этом заявил постоянный представитель Китая в ЕС Фу Цуня.

Кстати говоря Пока ему предложить нечего: может ли Си откладывать разговор с Зеленским до контрнаступления

По словам Фу, есть "пространство для переговоров и даже для того, чтобы Китай и ЕС объединили свои усилия по продвижению мира". Отдельно он добавил, что "не исключена возможность" потенциального разговора или встречи Си Цзиньпина и Зеленского.

Кроме того, китайский чиновник заявил, что со стороны ЕС будет ошибкой "разрешить российско-украинской войне диктовать свои отношения с Китаем".

Я не думаю, что это рациональный подход – связывать отношения с Китаем исключительно с украинским кризисом.

– заявил Фу Цунь.

Что этому предшествовало