В Китае ответили, готовы ли первыми применить ядерное оружие

2 августа 2022 , 23:22
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Источник:

МИД Китая

Китай объяснил, готов ли он первым применить ядерное оружие. Страна объяснила, что она придерживается стратегии самообороны в этой сфере.

Соответствующее заявление рассказал директор департамента по контролю над вооружением МИД КНР Фу Цун. Перед этим Китай начал военные учения у Тайваня.

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Китай заявил, что не будет применять оружие первым

Китай придерживается пути мирного развития и ядерной стратегии самообороны и обязуется никогда не применять первым ядерное оружие ни при каких обстоятельствах,
– объяснил Фу Цун на конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.

Также он добавил, что США "должны вывести свое ядерное оружие из Европы и не размещать его в других странах мира".

Что этому предшествовало

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Автор: Діана Квасневська