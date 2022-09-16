В Китае мощный огонь охватил небоскреб: здание полностью сгорело за 20 минут
Источник:Reuters
В столице южной китайской провинции Хунань вспыхнул пожар. Загоревшийся небоскреб известной китайской телекоммуникационной компании China Telecom.
Пожар у Чанша уже удалось потушить, однако количество жертв пока неизвестно. Об этом сообщило издание Routers со ссылкой на местные СМИ.
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Что известно о пожаре в Чанша
По данным СМИ, в здании хранили 35 тонн топлива для серверов. Количество погибших может достигать нескольких сотен.
Десятки этажей здания China Telecom высотой более 200 метров (656 футов) "горели с большой интенсивностью", посылая густой дым в небо,
– сообщила китайская телекомпания CCTV.
На обнародованном видео видно, как масштабное пламя охватило снизу вверх одну из сторон многоэтажки. Вокруг слышен сильный гул серен спецтранспорта.
Как пылал офис China Telecom: смотрите видео
Жуткие кадры изнутри здания: смотрите видео
Где находится Чанша: смотрите на карте
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