В Китае мощный огонь охватил небоскреб: здание полностью сгорело за 20 минут

В столице южной китайской провинции Хунань вспыхнул пожар. Загоревшийся небоскреб известной китайской телекоммуникационной компании China Telecom.

Пожар у Чанша уже удалось потушить, однако количество жертв пока неизвестно. Об этом сообщило издание Routers со ссылкой на местные СМИ.

Читайте также Никак не успокоятся: россияне снова ударили ракетами по Кривому Рогу

Что известно о пожаре в Чанша

По данным СМИ, в здании хранили 35 тонн топлива для серверов. Количество погибших может достигать нескольких сотен.

Десятки этажей здания China Telecom высотой более 200 метров (656 футов) "горели с большой интенсивностью", посылая густой дым в небо,

– сообщила китайская телекомпания CCTV.

China Telecom Corp Ltd – крупнейший оператор сотовой связи в КНР. Компания предоставляет услуги мобильной, проводной и интеллектуальной семейной связи и осуществляет продажу товаров. Это третий по величине оператор сотовой связи в Китае.

На обнародованном видео видно, как масштабное пламя охватило снизу вверх одну из сторон многоэтажки. Вокруг слышен сильный гул серен спецтранспорта.

Как пылал офис China Telecom: смотрите видео

Жуткие кадры изнутри здания: смотрите видео

Где находится Чанша: смотрите на карте

Вас может заинтересовать – В Херсоне сильный дым. Что произошло: смотрите видео