Не спрогнозировал вторжение России: в Китае замглавы МИД лишился должности – FT

В Китае уволили с должности замглавы МИД Ле Юйчена из-за того, что он не смог спрогнозировать вторжение России в Украину.

Издание ссылается на данные 5 источников. Отмечают, что Москва не сообщила Пекину о намерении начать полномасштабное вторжение в Украину.

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Пекин беседовал с Москвой об Украине

По словам одного из собеседников, во время переговоров в начале февраля 2022 года, Путин сказал китайскому лидеру Си Цзиньпину, что Россия "не исключает принятия каких-либо мер", если Украина совершит нападение на российскую территорию.

Китайские власти трактовали это как сигнал о возможных ограниченных военных действиях, а не как вероятность полномасштабного вторжения.

Чиновника уволили за недальновидность

Поэтому, потому что МИД Китая не смог спрогнозировать вторжение России в Украину, замминистра - Ле Юйчена решили уволить.

После отставки он был назначен на должность заместителя председателя Национальной администрации радио и телевидения.

Ле занял должность на две ступени ниже,

– цитирует издание собеседника, добавляя, что чиновника считали виновным за то, что Пекин не получил заранее информацию о планах России.

Китай увидел слабость России

Также сообщают, что в частных разговорах у некоторых китайских чиновников уже есть определенное недоверие к самому Путину. Пекин все больше убежден, что Россия не сможет преодолеть Украину и выйдет из конфликта "второстепенным государством", значительно ослабевшим в экономически и дипломатически на мировой арене.

Пекин готовит "фундаментальную перезагрузку" во внешней и экономической политике, где основное внимание хотят уделить улучшению отношений с Европой. В европейских странах тоже заинтересованы в сближении с Пекином, ведь это может помочь умерить Москву от применения ядерного оружия.

На ухудшение дипломатических отношений между Китаем и Россией указывает многое. Несмотря на то, что Кремль все еще декларирует, что выстроил тесные отношения с Пекином, китайский лидер Си Цзиньпин так не думает. Он не принял предложение российского диктатора Путина по поводу визита в Москву.