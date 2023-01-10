Не спрогнозировал вторжение России: в Китае замглавы МИД лишился должности – FT
Источник:Financial Times
В Китае уволили с должности замглавы МИД Ле Юйчена из-за того, что он не смог спрогнозировать вторжение России в Украину.
Издание ссылается на данные 5 источников. Отмечают, что Москва не сообщила Пекину о намерении начать полномасштабное вторжение в Украину.
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Пекин беседовал с Москвой об Украине
По словам одного из собеседников, во время переговоров в начале февраля 2022 года, Путин сказал китайскому лидеру Си Цзиньпину, что Россия "не исключает принятия каких-либо мер", если Украина совершит нападение на российскую территорию.
Китайские власти трактовали это как сигнал о возможных ограниченных военных действиях, а не как вероятность полномасштабного вторжения.
Чиновника уволили за недальновидность
Поэтому, потому что МИД Китая не смог спрогнозировать вторжение России в Украину, замминистра - Ле Юйчена решили уволить.
После отставки он был назначен на должность заместителя председателя Национальной администрации радио и телевидения.
Ле занял должность на две ступени ниже,
– цитирует издание собеседника, добавляя, что чиновника считали виновным за то, что Пекин не получил заранее информацию о планах России.
Китай увидел слабость России
Также сообщают, что в частных разговорах у некоторых китайских чиновников уже есть определенное недоверие к самому Путину. Пекин все больше убежден, что Россия не сможет преодолеть Украину и выйдет из конфликта "второстепенным государством", значительно ослабевшим в экономически и дипломатически на мировой арене.Обратите внимание! Пекин готовит "фундаментальную перезагрузку" во внешней и экономической политике, где основное внимание хотят уделить улучшению отношений с Европой. В европейских странах тоже заинтересованы в сближении с Пекином, ведь это может помочь умерить Москву от применения ядерного оружия.
На ухудшение дипломатических отношений между Китаем и Россией указывает многое. Несмотря на то, что Кремль все еще декларирует, что выстроил тесные отношения с Пекином, китайский лидер Си Цзиньпин так не думает. Он не принял предложение российского диктатора Путина по поводу визита в Москву.