В Княжичах 2-летний мальчик выпал из открытого окна и разбился

В селе Княжичи на Киевщине произошел несчастный случай. Двухлетний малыш выпал из открытого окна. Его не удалось спасти.

Мальчик летел вниз с третьего этажа. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов 29 июня.

Обратите внимание В результате агрессии Кремля в Украине уже погиб 341 ребенок, еще более 600 ранены

Упал на бетон

Вчера двухлетний Назар выпал из открытого настежь окна, взявшись за москитную сетку, летел с третьего этажа на бетон. Никакая реанимация здесь бы уже не помогла,

– пишет Андрей Небытов.

Глава Нацполиции Киевщины призывает родителей быть очень внимательными и закрывать окна в комнатах, где есть дети. Ведь эта трагедия произошла из-за легкомыслия.

Рожала, воспитывала годами, а потом потеряла сына в мгновение. Не из-за войны, или болезни, из-за банального легкомыслия,

– пишет правоохранитель.

Небытов говорит, что сезон "выпадения", к сожалению, продолжается. Но трагедий можно избежать.

Россия продолжает убивать украинских детей

По состоянию на 28 июня Россия убила уже 341 ребенка в Украине, еще 622 ранены. Больше всего детей пострадали в Донецкой и Харьковской областях. К сожалению, цифры каждый день растут.

Обратите внимание – оперативная информация от Генштаба о ситуации на фронте по состоянию на утро 29 июня: видео