В Княжичах 2-летний мальчик выпал из открытого окна и разбился
Источник:телеграм Андрея Небытова
В селе Княжичи на Киевщине произошел несчастный случай. Двухлетний малыш выпал из открытого окна. Его не удалось спасти.
Мальчик летел вниз с третьего этажа. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов 29 июня.
Обратите внимание В результате агрессии Кремля в Украине уже погиб 341 ребенок, еще более 600 ранены
Упал на бетон
Вчера двухлетний Назар выпал из открытого настежь окна, взявшись за москитную сетку, летел с третьего этажа на бетон. Никакая реанимация здесь бы уже не помогла,
– пишет Андрей Небытов.
Глава Нацполиции Киевщины призывает родителей быть очень внимательными и закрывать окна в комнатах, где есть дети. Ведь эта трагедия произошла из-за легкомыслия.
Рожала, воспитывала годами, а потом потеряла сына в мгновение. Не из-за войны, или болезни, из-за банального легкомыслия,
– пишет правоохранитель.
Небытов говорит, что сезон "выпадения", к сожалению, продолжается. Но трагедий можно избежать.
Россия продолжает убивать украинских детей
По состоянию на 28 июня Россия убила уже 341 ребенка в Украине, еще 622 ранены. Больше всего детей пострадали в Донецкой и Харьковской областях. К сожалению, цифры каждый день растут.