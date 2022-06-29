Хлопчик летів униз з третього поверху. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов 29 червня.

Зверніть увагу Внаслідок агресії Кремля в Україні вже загинула 341 дитина, ще понад 600 поранено

Впав на бетон

Вчора дворічний Назар випав з відкритого навстіж вікна, взявшись за москітну сітку, летів з третього поверху на бетон. Ніяка реанімація тут би вже не зарадила,

– пише Андрій Нєбитов.

Голова Нацполіції Київщини закликає батьків бути дуже уважними й зачиняти вікна в кімнатах, де є діти. Адже ця трагедія сталася через легковажність.

Народжувала, виховувала роками, а потім втратила сина за мить. Не через війну, чи хворобу, через банальну легковажність,

– пише правоохоронець.

Нєбитов каже, що сезон "випаданння", на жаль, продовжується. Але трагедій можна уникнути.

Росія продовжує вбивати українських дітей

Станом на 28 червня Росія вбила вже 341 дитину в Україні, ще 622 – поранені. Найбільше дітей постраждало в Донецькій та Харківській областях. На жаль, цифри щодня зростають.

Зверніть увагу – оперативна інформація від Генштабу про ситуацію на фронті станом на ранок 29 червня: відео