В Николаевской области детонировала вражеская морская мина: момент взрыва попал на видео

Во вторник, 27 декабря, на побережье курортного села Коблево в Николаевской области сдетонировала морская мина. Взрывчатку к берегу прибил шторм.

Эту находку обнаружили Николаевские полицейские. Как известно, в результате инцидента никто не пострадал.

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Момент взрыва попал на видео

Полицейский Николаевской области Сергей Шайхет опубликовал запись с камеры наблюдения. На видео видно, что мина сдетонировала рядом с домом. Осколки взрывчатки разлетелись по периметру.

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Шайхет отмечает, что таких опасных предметов сейчас очень много, поэтому граждан призывают быть бдительными и не подвергать себя и своих близких опасности.

В случае обнаружения взрывчатки или любого другого опасного предмета, сразу звоните по телефону 102.

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