В Николаевской области детонировала вражеская морская мина: момент взрыва попал на видео
Источник:Сергей Шайхет
Во вторник, 27 декабря, на побережье курортного села Коблево в Николаевской области сдетонировала морская мина. Взрывчатку к берегу прибил шторм.
Эту находку обнаружили Николаевские полицейские. Как известно, в результате инцидента никто не пострадал.
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Момент взрыва попал на видео
Полицейский Николаевской области Сергей Шайхет опубликовал запись с камеры наблюдения. На видео видно, что мина сдетонировала рядом с домом. Осколки взрывчатки разлетелись по периметру.
В Коблево взорвалась морская мина: смотрите видео
Шайхет отмечает, что таких опасных предметов сейчас очень много, поэтому граждан призывают быть бдительными и не подвергать себя и своих близких опасности.
В случае обнаружения взрывчатки или любого другого опасного предмета, сразу звоните по телефону 102.
Ситуация в Николаевской области: последние новости
- По состоянию на 26 декабря впервые за долгое время в Николаевской области ночь прошла без тревог и обстрелов.
- В некоторых населенных пунктах временно оккупированного Юга Украины россияне внедряют удлиненный комендантский час от 7 до 10 суток. Местное население не будет иметь права выходить из домов.
- Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк предположила, что это может быть связано с тем, что оккупанты очень волнуются из-за мощи украинского движения сопротивления, которое не дает им покоя даже там, где не достает наша артиллерия и РСЗО.
- Также спикер дала оптимистичные прогнозы по деоккупации Николаевщины. Гуменюк уверена, что вскоре военное руководство сможет отчитаться о том, что Николаевская область полностью деоккупирована.