В Коломые мужчина с обнаженным торсом швырял дерьмо в автомобили: досталось и полиции
- В Коломые полуобнаженный мужчина швырял фекалии в автомобили, включая полицейскую машину.
- Мужчину задержали и передали в специализированное медицинское учреждение из-за возможных психических расстройств.
В среду, 16 апреля, в центре Коломыи, что на Ивано-Франковщине, полуобнаженный мужчина швырял дерьмо в проезжие машины. Неизвестный не поцурався забросать даже полицейскую машину.
Сейчас жителя Коломыи уже задержали, сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.
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Что известно об инциденте в Коломые
Так, на опубликованном видео видно, как неизвестный с обнаженным торсом прогуливается по проезжей части с ведром в руках. Мужчина зачерпнул из него фекалии, после чего швырнул в полицейскую машину, которая как раз проезжала мимо. Правоохранители, очевидно, пытались избежать попадания нечистот в лобовое стекло, однако неудачно.
В Коломые мужчина бросал фекалии в машины: смотрите видео
Как рассказали "Информатору" в местной полиции, правоохранители как раз направлялись на вызов. Фигуранта видео уже задержали.
Источники издания утверждают, якобы мужчина имеет группу инвалидности из-за расстройства психики. Отмечается, что после задержания его передали в специализированное медицинское учреждение.
Заметим, недавно на Прикарпатье судили женщину, которая убила своего новорожденного ребенка. Она выбросила младенца в колодец с водой.