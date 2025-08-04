В конце этой недели мир может получить шанс положить конец войне, – Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что уже на этой неделе мир может получить возможность прекратить войну, которую Россия ведет против Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на текст Андрея Ермака для The Washington Post.

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Когда может закончиться война?

По словам Андрея Ермака, Дональд Трамп четко дал понять, что Россия вскоре столкнется с серьезными последствиями, если немедленно не сядет за стол переговоров.

На прошлой неделе американский лидер сократил предыдущий 50-дневный срок до 10 дней и направил Путину однозначный сигнал. Глава ОП отметил, что теперь эти сигналы должны быть подкреплены решительными действиями, чтобы война наконец завершилась.

Киев приветствует эту ясность. Мы благодарим Трампа за его твердую и безошибочную преданность миру через силу. Это обязательство, которое мы разделяем. Президент Владимир Зеленский сделал это основой сопротивления Украины и именно украинская сила сохранила нашу нацию живой. Эта сила – единственный язык, который понимает Путин,

– говорится в материале.

Однако, по словам Ермака, чтобы по-настоящему изменить траекторию войны необходимо усилить режим санкций. Сейчас у Украины есть конкретные идеи относительно того, как это сделать.

Глава ОП объяснил, что в центре внимания должен оказаться, в частности, российский военно-промышленный комплекс.

Такие структуры, как "Росатом", государственное ядерное агентство России и "Роскосмос", ее космическое агентство, не являются нейтральными гражданскими учреждениями, а стратегическими инструментами войны Путина. Росатом поддерживает разработку ядерного оружия и способствует оккупации Запорожской атомной электростанции. "Роскосмос" предоставляет спутниковые снимки и средства связи, которые помогают наводить российские ракетные удары,

– отметил Ермак.

По его словам, оба агентства должны быть полностью под санкциями и лишены возможности сотрудничества с западными научными и академическими учреждениями.