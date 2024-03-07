Альтернативный законопроект о помощи Украине: когда в Конгрессе США представят документ

Конгресс США планирует во второй половине марта представить альтернативный законопроект по финансированию помощи Украине. Как заявил председатель внешнеполитического комитета Палаты представителей США Майкл Маккол, сделать это могут после 22 марта.

Об этом написал корреспондент CNN Ману Раджу в сети Х. Стоит добавить, что Маккол начал дорабатывать законопроект о финансовой помощи, чтобы его поддержали республиканцы.

Важно Все зависит от Джонсона: когда Украина может получить помощь от США

Руководитель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол, который работает над пакетом иностранной помощи с деньгами для Украины и границей, сегодня выразил уверенность, что законопроект будет рассмотрен после того, как 22 марта будет завершено государственное финансирование,

– сообщил корреспондент CNN.

К слову, этот законопроект должен стать альтернативой документа, который ранее уже согласовали в Сенате. Однако Майк Джонсон так и не вынес на голосование законопроект, который бы согласовал выделение финансовой помощи. Вместе с тем, Маккол убежден, что в Конгрессе поддержат альтернативный законопроект.

Пентагон призвал принять помощь Украине

Спикер Минобороны США генерал Патрик Райдер призвал Конгресс США принять пакет помощи, включающий 60 миллиардов долларов для Украины. Он также отметил, что Украине "нужны все ресурсы, заложенные в этом пакете".

На самом деле нет другого способа полностью удовлетворить потребности Сил обороны Украины на поле боя,

– констатировал спикер Пентагона.

Вместе с тем, издание Bloomberg утверждает, что Белый дом рассматривает возможность привлечения 200 миллионов долларов для Украины, которые были заложены на финансирование армии США, пока большой пакет не принят. Так, эти средства могут использовать для расходов на критически важное оружие, боеприпасы и другое оборудование. Как отмечают в СМИ, причиной такого решения стали проблемы на поле боя с нехваткой артиллерии, в то время, как Россия достигла определенных продвижений.