В контрактах – совсем другие цифры, – Завитневич о скандале в Минобороны
В понедельник, 23 января, состоялось заседание комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности. Темой дискуссий стал скандал с закупками продуктов Минобороны.
Об этом в эфире телемарафона сообщил глава комитета Александр Завитневич. По его словам, на заседании присутствовали министры, представители СБУ, НАБУ и ВСУ.
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О чем идет речь в контрактах
Завитневич сказал, что самым большим триггером этого скандала стали куриные яйца.
Мы все держали документ. Мы увидели, что та цифра, указанная в контракте, не соответствует действительности,
– отметил председатель комитета.
Он добавил, что говорить о том, что Минобороны закупает яйца в 2-3 раза дороже, чем на рынке, неправильно. Заветневич отметил, что соответствующая экспертиза будет заниматься сравнением документов, опубликованных журналистами "Зеркало недели" и оригинальными документами Минобороны.
Скандал с Минобороны: все, что известно
- Недавно журналисты "Зеркало недели" опубликовали копию соглашения стоимостью 13,16 миллиарда гривен, заключенного 23 декабря Министерством обороны на услуги организации питания в 2023 году военных частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.
- Интересно, что по сравнению с ценами в сети магазинов "Сільпо" в спальном районе Киева, цены на наиболее ходовые продукты, которые закупает Минобороны, оказались завышенными в 2 – 3 раза.
- В Минобороны заверили, что проводят служебную проверку. Также ведомство готовит материалы в СБУ с целью проведения расследования по распространению заведомо ложных сведений, которые наносят ущерб интересам обороны в особый период.
- Кроме того, в Министерстве обороны считают, что скандал с закупками продуктов для военных искусственный. Алексей Резников заявил, что это информационная атака против ведомства.
- Несмотря на это, НАБУ и САП начали расследование по собственным наработкам. Следствие проверяет закупки более чем на 13 миллиардов гривен. Предварительная правовая квалификация – часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).