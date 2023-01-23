В контрактах – совсем другие цифры, – Завитневич о скандале в Минобороны

В понедельник, 23 января, состоялось заседание комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности. Темой дискуссий стал скандал с закупками продуктов Минобороны.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава комитета Александр Завитневич. По его словам, на заседании присутствовали министры, представители СБУ, НАБУ и ВСУ.

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О чем идет речь в контрактах

Завитневич сказал, что самым большим триггером этого скандала стали куриные яйца.

Мы все держали документ. Мы увидели, что та цифра, указанная в контракте, не соответствует действительности,

– отметил председатель комитета.

Он добавил, что говорить о том, что Минобороны закупает яйца в 2-3 раза дороже, чем на рынке, неправильно. Заветневич отметил, что соответствующая экспертиза будет заниматься сравнением документов, опубликованных журналистами "Зеркало недели" и оригинальными документами Минобороны.

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