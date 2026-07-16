Об этом решении сообщил начальник Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

Что известно о запрете работы АЗС в Коростенском районе?

Прежде всего Бунечко напомнил о вражеских атаках, которые в последние дни были направлены именно на топливную инфраструктуру на севере Житомирской области.

Из-за этого возросла опасность для жителей области, поэтому пришлось принять решение о запрете работы всех АЗС во время воздушной тревоги на территории Коростенского района.

Кроме того, все работники должны обязательно эвакуироваться в ближайшие укрытия или другие безопасные места.

Напомним, что буквально накануне, 15 июля, российский реактивный "Шахед" совершил атаку на автозаправочную станцию в Малине. По словам специалиста по РЭБ Сергея Бескрестнова ("Флеша"), маршрут дрона свидетельствует о ручном управлении через камеру.

Он также отметил, что цель расположена в 260 километрах от российской границы, что исключает использование прямого радиоканала, а других дронов-ретрансляторов в воздухе в тот момент не было. Таким образом, не исключено, что "помочь" дрону могли ретрансляторы в Беларуси.

От обстрелов топливной инфраструктуры страдают и другие города. Корреспондент "24 Канала" Анна Черненко сообщила, что за последнюю неделю российские атаки повредили в Харьковской области 12 автозаправочных станций. По ее словам, обстрелы АЗС происходили почти ежедневно.