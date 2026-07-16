Про відповідне рішення поінформував начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Що відомо про заборону роботи АЗС у Коростенському районі?

Передусім Бунечко нагадав про ворожі атаки, які останніми днями припадали саме на паливну інфраструктуру на півночі Житомирської області.

Через це зросла небезпека для жителів області, тож довелося ухвалити рішення про заборону роботи всіх АЗС під час повітряної тривоги на території Коростенського району.

До того ж, усі працівники мають обов'язково евакуюватися до найближчих укриттів чи інших безпечних місць.

Нагадаємо, що буквально напередодні, 15 липня, російський реактивний "Шахед" атакував автозаправну станцію в Малині. За словами фахівця із РЕБ Сергія Бескрестнова ("Флеша"), маршрут дрона свідчить про ручне керування через камеру.

Він також зазначив, що ціль розташована за 260 кілометрів від російського кордону, що виключає використання прямого радіоканалу, а інших дронів-ретрансляторів у повітрі на той момент не було. Так, не виключено, що "допомогти" дрону могли ретранслятори в Білорусі.

Від обстрілів паливної інфраструктури потерпають й інші міста. Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко повідомила, що за останній тиждень російські атаки пошкодили на Харківщині 12 автозаправних станцій. За її словами, обстріли АЗС відбувалися майже щодня.