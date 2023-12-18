Журналистам об инциденте рассказали очевидцы. Авария произошла ориентировочно в 20:00 17 декабря по местному времени, то есть в 3:00 18 декабря по Киеву.
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Что известно об аварии с участием кортежа Байдена
Свидетели рассказали, что серебристый седан с номерами Делавера въехал в припаркованный внедорожник, охранявший кортеж президента.
Инцидент произошел через несколько минут после того, как Джо Байден ответил на вопросы репортера.
Байден и первая леди Джилл Байден только что покинули его предвыборный штаб, когда произошло столкновение. Джилл Байден также была в безопасности после инцидента,
– заявили журналисты.
По их данным, серебристый седан, у которого был поврежден бампер, после остановки быстро оцепили сотрудники службы безопасности. Агенты загнали машину в угол и направили оружие на поднявшего руки вверх водителя.
Очевидцы сняли место инцидента: смотрите видео Josh Wingrove
Свидетели рассказали, что после инцидента Байдены счастливо вернулись в свой дом в Уилмингтоне.
Реакция Байдена на инцидент: смотрите видео
Издание ABC news написало, что инцидент не отразился на графике президента США.
Издание The New York Times написало, что Секретная служба заверила – авария была случайной, и водитель не знал, что Байден присутствует на событие.
В Словакии в ДТП попал автобус с украинцами
- В Словакии 17 декабря перевернулся автобус из Украины, в котором находились и дети. Инцидент произошел на дороге между горным перевалом Даргов и городом Сечевце.
- Впоследствии в украинском МИДе рассказали, что все пассажиры автобуса – украинцы. В аварию попал рейс "Вена – Киев". В автобусе ехали 53 пассажира.
- По данным Министерства иностранных дел, 8 украинцев получили травмы средней степени тяжести. Врачи оказывали им необходимую медицинскую помощь. К счастью, угрозы их жизни нет.