Журналістам про інцидент розповіли очевидці. Аварія трапилась орієнтовно о 20:00 17 грудня за місцевим часом, тобто о 3:00 18 грудня за Києвом.
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Що відомо про аварію за участі кортежу Байдена
Свідки розповіли, що сріблястий седан з номерами Делаверу в'їхав у припаркований позашляховик, який охороняв кортеж президента.
Інцидент трапився через декілька хвилин після того, як Джо Байден відповів на запитання репортера.
Байден і перша леді Джилл Байден щойно залишили його передвиборчий штаб, коли сталося зіткнення. Джилл Байден також була в безпеці після інциденту,
– заявили журналісти.
За їхніми даними, сріблястий седан, у якого було пошкоджено бампер, після зупинки швидко оточили співробітники служби безпеки. Агенти загнали машину у кут і направили зброю на водія, який підняв руки вгору.
Очевидці зняли місце інциденту: дивіться відео Josh Wingrove
Свідки розповіли, що після інциденту Байдени щасливо повернулися до свого будинку у Вілмінгтоні.
Реакція Байдена на інцидент: дивіться відео
Видання ABC news написало, що інцидент не вплинув на графік президента США.
Видання The New York Times написало, що Секретна служба запевнила – аварія була випадковою, і водій не знав, що пан Байден присутній на події.
У Словаччині в ДТП потрапив автобус з українцями
- У Словаччині 17 грудня перекинувся автобус з України, у якому перебували й діти. Інцидент трапився на дорозі між гірським перевалом Даргов і містом Сечовце.
- Згодом в українському МЗС розповіли, що всі пасажири автобуса – українці. У аварію потрапив рейс "Відень – Київ". В автобусі їхали 53 пасажири.
- За даними Міністерства закордонних справ, 8 українців зазнали травм середнього ступеня тяжкості. Лікарі надавали їм необхідну медичну допомогу. На щастя, загрози їхньому життю немає.