На щастя, минулося без жертв. Постраждалих ушпиталили, передає 24 Канал.

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Що вже відомо про ДТП у Словаччині

Правоохоронці повідомили, що дорога між гірським перевалом Даргов і містом Сечовце наразі непроїзна через документування ДТП.

За попередньою інформацією, автобус, який прямував до кордону з Україною, перекинувся. На щастя, ДТП обійшлася без загиблих, постраждалих бригади доставили до лікарень,

– зазначили в поліції.

Журналіст Віталій Глагола повідомив, що перекинувся автобус з України. У салоні були 53 пасажири та 2 водії.

Операційний центр служби екстреної медичної допомоги Словаччини писав, що направив карети швидкої до місця ДТП.

Точна кількість пасажирів наразі невідома. Серед них є діти. Щонайменше 9 людей отримали поранення. Проте вони при свідомості та переважно з травмами голови та кінцівок,

– йдеться у повідомленні.

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У Словаччині перекинувся автобус / Фото поліції

У поліції Словаччини також закликали дотримуватися вказівок правоохоронців. Поліцейські перебувають на місці й зорієнтують щодо маршруту об'їзду.

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На місце ДТП прибули пожежники та медики / Фото з мережі, телеграму Глалоли

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В Австрії перекинувся автобус з пасажирами