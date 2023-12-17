На щастя, минулося без жертв. Постраждалих ушпиталили, передає 24 Канал.
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Що вже відомо про ДТП у Словаччині
Правоохоронці повідомили, що дорога між гірським перевалом Даргов і містом Сечовце наразі непроїзна через документування ДТП.
За попередньою інформацією, автобус, який прямував до кордону з Україною, перекинувся. На щастя, ДТП обійшлася без загиблих, постраждалих бригади доставили до лікарень,
– зазначили в поліції.
Журналіст Віталій Глагола повідомив, що перекинувся автобус з України. У салоні були 53 пасажири та 2 водії.
Операційний центр служби екстреної медичної допомоги Словаччини писав, що направив карети швидкої до місця ДТП.
Точна кількість пасажирів наразі невідома. Серед них є діти. Щонайменше 9 людей отримали поранення. Проте вони при свідомості та переважно з травмами голови та кінцівок,
– йдеться у повідомленні.
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У Словаччині перекинувся автобус / Фото поліції
У поліції Словаччини також закликали дотримуватися вказівок правоохоронців. Поліцейські перебувають на місці й зорієнтують щодо маршруту об'їзду.
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На місце ДТП прибули пожежники та медики / Фото з мережі, телеграму Глалоли
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В Австрії перекинувся автобус з пасажирами
- Зауважимо, що рано-вранці 20 вересня поблизу Міхельдорфа в Австрії також перекинувся двоповерховий автобус.
- Він прямував з Берліна через Лінц до Трієста. В автобуси були два водії та 40 пасажирів.
- Місцеві ЗМІ писали, що серед пасажирів були громадяни Австрії, Словенії, Італії, Німеччини та України.
- Тоді повідомляли, що загинула 19-річна жителька Верхньої Австрії.
- Ще приблизно 20 пасажирів отримали поранення. Багатьох з них ушпиталили. Також допомогу постраждалим надавали на місці.