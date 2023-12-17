К счастью, обошлось без жертв. Пострадавших госпитализировали, передает 24 Канал.

Смотрите также На границе с Польшей сбили трех украинских водителей: в МИД рассказали детали дела

Что уже известно о ДТП в Словакии

Правоохранители сообщили, что дорога между горным перевалом Даргов и городом Сечовце пока не проездная из-за документирования ДТП.

По предварительной информации, автобус, направлявшийся к границе с Украиной, перевернулся. К счастью, ДТП обошлось без погибших, пострадавших бригады доставили в больницы,

– отметили в полиции.

Издание Pravda писало, в автобусе находились 53 пассажира и два водителя. Об этом заявил оперативный офицер Регионального управления пожарно-спасательной службы в Кошице.

На месте ДТП вблизи села Даргов Требишевского района работают 8 пожарных и 4 единицы техники.

Операционный центр службы экстренной медицинской помощи Словакии писал, что направил кареты скорой к месту ДТП.

Точное количество пассажиров пока неизвестно. Среди них есть дети. По меньшей мере, 9 человек получили ранения. Однако они при сознании и преимущественно с травмами головы и конечностей,

– говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, количество еще пострадавших может возрасти. Раненых транспортируют в больницы в Кошице и Требишов.

Смотрите также Смертельное ДТП с Николаенко: суд оставил нардепа под круглосуточным домашним арестом

В Словакии перевернулся автобус / Фото полиции

В полиции Словакии также призвали следовать указаниям правоохранителей. Полицейские находятся на месте и сориентируют по маршруту объезда.

Читайте также У границы с Польшей автобус столкнулся со снегоочистительным авто



На место ДТП прибыли пожарные и медики / Фото из сети

Важно На Львовщине произошло смертельное ДТП: погибли военнослужащие

В Австрии перевернулся автобус с пассажирами