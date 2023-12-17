К счастью, обошлось без жертв. Пострадавших госпитализировали, передает 24 Канал.
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Что уже известно о ДТП в Словакии
Правоохранители сообщили, что дорога между горным перевалом Даргов и городом Сечовце пока не проездная из-за документирования ДТП.
По предварительной информации, автобус, направлявшийся к границе с Украиной, перевернулся. К счастью, ДТП обошлось без погибших, пострадавших бригады доставили в больницы,
– отметили в полиции.
Издание Pravda писало, в автобусе находились 53 пассажира и два водителя. Об этом заявил оперативный офицер Регионального управления пожарно-спасательной службы в Кошице.
На месте ДТП вблизи села Даргов Требишевского района работают 8 пожарных и 4 единицы техники.
Операционный центр службы экстренной медицинской помощи Словакии писал, что направил кареты скорой к месту ДТП.
Точное количество пассажиров пока неизвестно. Среди них есть дети. По меньшей мере, 9 человек получили ранения. Однако они при сознании и преимущественно с травмами головы и конечностей,
– говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, количество еще пострадавших может возрасти. Раненых транспортируют в больницы в Кошице и Требишов.
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В Словакии перевернулся автобус / Фото полиции
В полиции Словакии также призвали следовать указаниям правоохранителей. Полицейские находятся на месте и сориентируют по маршруту объезда.
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На место ДТП прибыли пожарные и медики / Фото из сети
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В Австрии перевернулся автобус с пассажирами
- Заметим, что ранним утром 20 сентября вблизи Михельдорфа в Австрии также перевернулся двухэтажный автобус.
- Он направлялся из Берлина через Линц в Триест. В автобусе было два водителя и 40 пассажиров.
- Местные СМИ писали, что среди пассажиров граждане Австрии, Словении, Италии, Германии и Украины.
- Тогда сообщали, что погибла 19-летняя жительница Верхней Австрии.
- Еще около 20 пассажиров получили ранения. Многих из них госпитализировали. Также помощь пострадавшим оказывали на месте.