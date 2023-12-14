Це рішення Палата представників США ухвалила не маючи прямих доказів щодо незаконного збагачення Джо Байдена. Однак ухвалити саме рішення про імпічмент президента Конгрес США навряд чи зможе.

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Республіканці прагнуть оголосити Байдену імпічмент

Журналісти Reuters розповіли, що рішення ухвалили 221 голосом проти 212. Мовиться про звинувачення республіканців проти президента Байдена щодо ймовірних неправомірних фінансових прибутків його сина Хантера Байдена від комерційної діяльності за кордоном, зокрема в Україні та Китаї, під час перебування Байдена на посаді віцепрезидента. Однак жодних конкретних доказів на підтримку цих тверджень надано не було.

Автори матеріалу зауважили, що республіканці три місяці до цього ініціювали неофіційне розслідування з цього приводу. Завдяки нещодавньому голосуванню вони отримали додаткові юридичні інструменти для тиску на адміністрацію Байдена, щоб вона співпрацювала та розв'язала цю проблему.

Водночас у Білому домі негайно відхилили це розслідування, назвавши його необґрунтованим і політично мотивованим.

Президент Байден у відповідь на дії республіканців розкритикував їх за нехтування його проханнями щодо пріоритетів внутрішньої політики та збільшення фінансування України та Ізраїлю.

Замість того, щоб зосередитися на покращенні життя американців, вони вирішили атакувати мене безпідставними звинуваченнями,

– заявив він.

Журналісти зазначили, що дуже малоймовірно, що процедура республіканців призведе до усунення президента Байдена з посади.Адже Палата представників вже намагалася це зробити із 45 президентом США Дональдом Трампом.

Тому навіть якщо Палата представників проголосує за імпічмент, наступним вирішальним кроком буде голосування в Сенаті, де для засудження президента потрібна більшість у дві третини. Враховуючи нинішню більшість демократів 51 до 49, такий результат здається майже неможливим.

З усім тим, ця процедура може зіграти значну роль у кампанії республіканців напередодні президентських виборів 2024 року.

Імпічмент Байдену: що відомо