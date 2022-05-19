В Косово надеются на членство в НАТО и Евросоюзе

Теперь намерение вступить в НАТО анонсировал и премьер-министр частично признанного государства на Балканах Косово Альбин Курти. Об этом он заявил во время выступления перед Атлантическим советом, сообщает 24 канал.

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По словам Курти, Косово одобряет заявки Молдовы, Украины и Грузии, которые они подали на вступление в Европейский союз.

Также мы надеемся, что ЕС примет заявку Косово на вступление в этом году,

– говорится в его заявлении.

Косово – самый демократичный регион на Балканах

По словам премьера, в настоящее время Косово является единственной страной Балкан, которая тесно сотрудничает с США, поддерживает санкции против России и выступает за демократические ценности.

Силы безопасности Косово были развернуты вместе с США в Кувейте, что стало нашей первой международной миротворческой миссией. Мы также участвуем в совместных военных учениях США Defender Europe 21 с участием 330 военнослужащих,

– заявил Курти.

Он добавил, что постоянное сотрудничество двух стран укрепляет шансы Косово стать членом НАТО. Кроме того, премьер обвинил Сербию в поддержке России и посоветовал странам Запада обратить на это внимание.

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Заявка на вступление в ЕС

12 мая в Косово заявили о желании стать членом Совета Европы. С соответствующим заявлением выступила министр иностранных дел частично признанного государства Доника Гервалла-Шварц. Для получения членства за такое решение должно проголосовать не менее двух третей государств-членов.

В ответ на заявление МИД частично признанного Косово президент Сербии Александар Вучич заявил о созыве на утро 13 мая заседания Совета безопасности. Он подчеркнул, что Белград "сделает все, чтобы показать, что может бороться" с включением Косово в СЕ.

В то же время, брюссельский корреспондент Рикард Йозвяк заявил, что Босния, Украина и Косово находятся в равных условиях, чтобы получить статус "потенциального кандидата" на вступление в ЕС. По его данным, Еврокомиссия предоставит соответствующее заключение до середины июня.

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