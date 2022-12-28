Под влиянием России: в Косово заявили, что Сербия нагнетает ситуацию в регионе

Сербия пытается дестабилизировать ситуацию в Косово. Для этого Белград поддерживает бунты сербского меньшинства в косовских поселениях.

Министр внутренних дел Косово Джелал Швечла заявил, что это нагнетание Сербией связано с Россией. Об этом он сказал 27 декабря, то есть после того, как Сербия привела свою армию в боевую готовность и приготовила гаубицы.

Заметьте Обострение между Косово и Сербией продолжается: в Митровице появились новые баррикады

Что заявили в Косово о Сербии

Именно Сербия под влиянием России повысила состояние военной готовности и отдает приказы на возведение новых баррикад, чтобы оправдать и защитить преступные группировки, терроризирующие граждан сербской этнической принадлежности, проживающих в Косово.

– заявил министр.

Рупор Кремля Дмитрий Песков не замедлил сказать, что Москва поддерживает Сербию в ее действиях по ситуации в Косово.

В Сербии эти обвинения отвергают, объясняя, что страна хочет защитить свое меньшинство в Косово. В частности, их президент Вучич заявил, что Белград: "...Продолжит борьбу за мир и будет искать компромиссные решения".

Что происходит в регионе: главное

Вечером 26 декабря президент Сербии Александар Вучич заявил о приведении в боевую готовность всех сил обороны страны – 1,5 тысячи сербских спецназовцев и всех подразделений МВД.

Тогда сербский министр обороны заявил, что они нацелены защищать собственную территориальную целостность и суверенитет, оберегая сербов от террора, где бы они ни жили.

Впоследствии стало известно, что Вучич и начальник Генштаба Вооруженных сил Сербии посетили часть армейских подразделений в гарнизоне Рашка. Они осмотрели гаубицы, после чего технику вернули в казармы.

Уже 28 декабря в городе Митровица на севере Косово выросли баррикады. Сербы построили их прямо в городе. В Косово попросили миротворческие силы НАТО KFOR убрать заграждение, намекнув, что они могут сами это сделать.

Следует заметить, что на этот раз обострение возникло из-за решения Приштины провести досрочные выборы в северных муниципалитетах Косово с преимущественно сербским населением.

Выборы в четырех регионах Косово решили провести после того, как просербская партия объявила бойкот органам власти. Причина давняя – это решение Косово перейти на собственные документы и номерные знаки.