В Ковеле на Волыни в результате атаки врага поврежден объект критической инфраструктуры

Захватническая Россия 26 августа нанесла массированный удар по украинским городам. Под атакой врага оказался город Ковель, что на Волыни.

Собственно, там в результате действий оккупантов поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом Суспильному рассказала начальница районной военной администрации Ольга Черен.

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Последствия атаки на Ковель

Во время утренней атаки России 26 августа на Волыни есть попадание в объект критической инфраструктуры в городе Ковеле.

По словам главы районной военной администрации, объект получил значительные повреждения.

Кроме этого, в городе также отсутствовало водоснабжение и водоотведение, а также электроэнергия. В течение дня свет пытались восстановить.

Из 28 громад только в 8 громадах есть электроэнергия. Остальные громады по селам – без света. В них открыли пункты несокрушимости, чтобы люди могли зарядить телефоны. Ковельское МТМО обеспечено водой на сутки. Все объекты коммунальной собственности имеют генераторы и запас горючего на трое суток,

– рассказала Ольга Черен.

Она добавила, что энергетики работают и делают все возможное, чтобы быстрее восстановить электроснабжение в районе.