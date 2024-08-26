Власне, там внаслідок дій окупантів пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Про це Суспільному розповіла начальниця районної військової адміністрації Ольга Черен.

Дивіться також Частина мешканців будинку не спустилася в укриття: у міськраді сказали, чи є жертви в Луцьку

Наслідки атаки на Ковель

Під час ранкової атаки Росії 26 серпня на Волині є влучання в об'єкт критичної інфраструктури у місті Ковелі.

За словами голови районної військової адміністрації, об'єкт зазнав значних пошкоджень.

Крім цього, у місті також було відсутнє водопостачання та водовідведення, а також електроенергія. Протягом дня світло намагалися відновити.

З 28 громад лише у 8 громадах є електроенергія. Решта громад по селах – без світла. У них відкрили пункти незламності, щоб люди могли зарядити телефони. Ковельске МТМО забезпечене водою на добу. Всі об'єкти комунальної власності мають генератори та запас пального на три доби,

– розповіла Ольга Черен.

Вона додала, що енергетики працюють і роблять все можливе, щоб найшвидше відновити електропостачання у районі.