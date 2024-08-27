В Кракове будут судить двух "вагнеровцев", которые уже год находятся в СИЗО

Осенью в Краковском воеводском суде будут рассматривать приговор для двух россиян, членов группы ЧВК "Вагнера". Их обвиняют в участии в международной вооруженной группировке и работе на иностранную разведку.

Согласно обвинительному акту, подозреваемые занимались вербовкой на территории Польши в запрещенную международным правом ЧВК "Вагнера". Судебный процесс над "вагнеровцами" начнется 9 сентября

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Что известно о деле

Двух россиян, Алексея Т. и Андрея Г, обвиняют в деятельности в пользу иностранной спецслужбы, а также в участии в международном вооруженном объединении с целью совершения преступлений террористического характера.

Их задержали в Варшаве в августе 2023 года сотрудники Агентства внутренней безопасности

В Национальной прокуратуре Польши сообщили, что мужчины расклеили на территории Кракова и Варшавы по меньшей мере несколько сотен вербовочных наклеек. С помощью QR-кода они позволяли установить контакт лицами, ответственными за вербовку в "Вагнера" и организацию.

Подозреваемым также предъявили обвинения в том, что они действовали в интересах Службы внешней разведки России, ведя гибридную войну, в частности пропагандистскую деятельность, направленную на дестабилизацию политической ситуации в Польше.

Соответствующий обвинительный акт в июне подал прокурор Малопольского отдела по борьбе с организованной преступностью.

Какое наказание грозит оккупантам

Первое судебное заседание по этому делу назначили на 9 сентября. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.