Згідно з обвинувальним актом, підозрювані займалися вербуванням на території Польщі до забороненої міжнародним правом ПВК "Вагнера". Судовий процес над "вагнерівцями" почнеться 9 вересня

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Що відомо про справу

Двох росіян, Алексєя Т. і Андрєя Г, звинувачують діяльності на користь іноземної спецслужби, а також в участі в міжнародному збройному об'єднанні з метою вчинення злочинів терористичного характеру.

Їх затримали у Варшаві в серпні 2023 року співробітники Агентства внутрішньої безпеки

У Національній прокуратурі Польщі повідомили, що чоловіки розклеїли на території Кракова та Варшави щонайменше кілька сотень вербувальних наліпок. За допомогою QR-коду вони дозволяли встановити контакт особами, відповідальними за вербування до "Вагнера" та організацію.

Підозрюваним також висунули звинувачення в тому, що вони діяли в інтересах Служби зовнішньої розвідки Росії, ведучи гібридну війну, зокрема пропагандистську діяльність, спрямовану на дестабілізацію політичної ситуації в Польщі.

Відповідний обвинувальний акт у червні подав прокурор Малопольського відділу по боротьбі з організованою злочинністю.

Яке покарання загрожує окупантам

Перше судове засідання по цій справі призначили на 9 вересня. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.