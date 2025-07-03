Президент США Дональд Трамп и российский глава Владимир Путин завершили телефонный разговор. В Кремле уже анонсировали продолжение телефонных контактов между лидерами стран.

Вонги могут начать разговор в любое время в течение дня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

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В Кремле анонсировали продолжение контактов Трампа и Путина

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп продолжат общение друг с другом.

По его словам, президенты могут поднять трубку в любой момент в течение дня при необходимости поговорить.

В то же время от добавил, что сегодня Путин и Трамп не обсуждали личную встречу, но "эта идея висит в воздухе".

Напомним, Ушаков отметил, что разговор лидеров "шел на одной волне и был откровенным, деловым и конкретным". Среди тем были новые миграционный и налоговый законы в США, Иран и война в Украине. Путин заверил американского президента, что Россия будет достигать целей "сво" и не отступится от них.