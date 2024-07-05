У Путина раскрыли главный вопрос во время переговоров между Орбаном и диктатором
Виктор Орбан прибыл в Москву, чтобы поговорить с российским "царем" Владимиром Путиным. Главный вопрос их встречи - война в Украине.
Об этом сообщают пропагандистские СМИ со ссылкой на заявление "прислужника" кремлевского хозяина Юрия Ушакова, информирует 24 Канал.
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Вопрос Украины был ключевым во время переговоров Орбана и Путина
Визит пророссийского премьер-министра Венгрии стал первым посещением страны-агрессора западным лидером с апреля 2022 года. По данным росСМИ, пока их переговоры с Путиным продолжаются "за закрытыми дверями".
Однако советник российского диктатора Юрий Ушаков все же раскрыл ключевую тему их разговора. В частности, по его словам, Орбан не передавал Путину ни одного послания от Владимира Зеленского.
Украинский вопрос был среди основных на переговорах Путина и Орбана,
– заявил он.
Как реагируют на приезд Орбана в Москву
В ЕС подчеркнули, что визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву происходит "исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией". Отмечается, что он не получил никакого мандата от Совета ЕС на посещение Москвы.
В то же время МИД Украины отмечает, что решение осуществить эту поездку принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной. В ведомстве подчеркнули, что для нашего государства принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым.