Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ із посиланням на заяву "прислужника" кремлівського господаря Юрія Ушакова, інформує 24 Канал.

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Питання України було ключовим під час переговорів Орбана і Путіна

Візит проросійського прем'єр-міністра Угорщини став першим відвідуванням країни-агресорки західним лідером із квітня 2022 року. За даними росЗМІ, наразі їхні переговори з Путіним тривають "за зачиненими дверима".

Однак радник російського диктатора Юрій Ушаков все ж розкрив ключову тему їхньої розмови. Зокрема, за його словами, Орбан не передавав Путіну жодного послання від Володимира Зеленського.

Українське питання було серед основних на переговорах Путіна та Орбана,

– заявив він.

Як реагують на приїзд Орбана до Москви

У ЄС підкреслили, що візит прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви відбувається "виключно в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією". Зазначається, що він не отримав жодного мандата від Ради ЄС на відвідування Москви.

Водночас МЗС України наголошує, що рішення здійснити цю поїздку ухвалене угорською стороною без погодження чи координації з Україною. У відомстві підкреслили, що для нашої держави принцип "жодних домовленостей про Україну без України" залишається непорушним.