В Кремле сказали, продлят ли "пасхальное премиренье"

19 апреля Владимир Путин объявил так называемое "пасхальное перемирие" до 00:00 21 апреля. Президент Зеленский в ответ призвал продлить режим прекращения огня на 30 дней.

Известно, что активность россиян после объявления Путиным "перемирия" снизилась лишь на отдельных участках фронта. Оккупанты в целом продолжали обстреливать и проводить штурмы украинских позиций, передает 24 Канал. Смотрите также На Торецком направлении наши воины попали в засаду, есть погибшие, – Зеленский ️Путин не давал команды по продлению пасхального перемирия, сообщил пропагандистам Песков.