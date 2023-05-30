Налет дронов на Москву: в Кремле пригрозили Киеву самыми жесткими мерами

Россия, почти ежедневно цинично обстреливающая украинские города, заговорила об ответе на "террористические атаки киевского режима". В Украине уже отреагировали на эти возмутительные заявления.

Официальную позицию по этому поводу озвучил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк у российского телеканала, пишет 24 Канал.

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Во враждебном МИД заявили, что Россия оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима. Министр обороны России Сергей Шойгу убежден, что именно Украина организовала атаку беспилотниками по гражданским объектам в Москве. В то же время, он утверждает, что все беспилотники были сбиты.

Интересно, а как можно утверждать, что атака была именно на гражданские объекты, если беспилотники не долетели до цели и никуда не попали.

Реакция Украины на атаку дронов на Москву

Подоляк отверг прямую причастность Киева к ударам БпЛА. Он назвал это "малоинтересным событием". Но отметил, что "возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям".

Все люди, считающие, что почему-то могут играть в одностороннюю игру, что можно будет разрушать суверенное государство другое, совершенно безнаказанно. После 15 месяцев они еще не поняли, что в принципе 2014 у них не будет? Никакого там подписания линии разделения... А они будут дальше со своими понтами рассказывать, как они весь мир на колени ставят – этого не будет! Каждый из них будет отвечать в полном объеме, – сказал Подоляк.

Отвечая на вопрос, причастна ли Украина к сегодняшним атакам на Москву, советник главы ОПУ заявил, что "к искусственному интеллекту страна причастна", но напрямую к атакам нет.

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