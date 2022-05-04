В Кремле уже увидели израильских наемников, воюющих бок о бок с "азовцами"

Россия в очередной раз попыталась оболгать Украину и Израиль. В российском МИД заявили, что якобы израильские наемники воюют бок о бок с бойцами "Азова".

Такое мнение озвучила глава МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что видела факты, подтверждающие это, но, как ни странно, подробностей не раскрыла.

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По утверждению Захаровой, она видела "видео, фактуру, материалы", подтверждающие ее слова. Представитель российского МИД отметила, что эту информацию "вряд ли захотят слышать" израильские политики, "раздувшие сейчас информационную кампанию".

Что об этом говорят в Украине

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в саркастических манерах отметил, что в апреле в Эстонии арестовали 3,5 тонны кокаина, который везли контрабандой в Россию.

Кажется, дефицит кокаина заставил работников МИД перейти на что-то тяжелее,

– пошутил он.

Как Россия вызвала дипломатический скандал

Недавно глава российского МИД Сергей Лавров в очередной раз пробил дно. Своим заявлением он вызвал настоящий дипломатический скандал, на который отреагировали не только в Украине, но и в Израиле. Да, Лавров в интервью телекомпании Mediaset заявил, что "У Гитлера была еврейская кровь" и сказал, что "самые ожесточенные антисемиты, как правило, евреи".

На заявление Лаврова сразу же отреагировал глава МИД Израиля Яир Лапид. Политик заявил, что такие слова возмутительны и являются грубой исторической ошибкой. По его словам, сказать, что Гитлер был евреем, все равно что сказать, что евреи убивали сами себя.

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Реакция украинских чиновников

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал заявления министра "откровенно антисемитскими". Это, по его мнению, свидетельствует о том, что именно Россия является правопреемником нацистской идеологии.

Глава ОП Андрей Ермак назвал это пещерным антисемитизмом, прикрывающим теории заговора, на которых всегда строятся диктаторские режимы.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что отвратительные комментарии Лаврова оскорбительны для президента Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. В более широком смысле слова демонстрируют, что современная Россия полна ненависти к другим народам.

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