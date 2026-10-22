В Кремле заявили, что не верят в скорый мир с Украиной даже в случае встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Ушаков отметил, что решить весь комплекс проблем за один раунд переговоров невозможно.

Как сообщают пропагандистские СМИ, российская сторона считает нереалистичными ожидания скорейшего урегулирования войны по итогам всего одного раунда переговоров. По оценке Москвы, продолжительность возможной встречи на высшем уровне не будет иметь решающего значения.

Позиция Москвы относительно результатов переговоров

Юрий Ушаков подчеркнул, что круг проблем, связанных с войной против Украины, слишком сложен, чтобы его можно было решить за считанные часы диалога.

Как можно все решить? Если встреча продлится час, два, пять часов – все равно все проблемы не решить,

– отметил Ушаков.

Что известно о возможном трехстороннем саммите?

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что стороны лишь упоминали об идее переговоров лидеров, а окончательное урегулирование невозможно без Киева.

В то же время Дональд Трамп подчеркивал, что непосредственный контакт между лидерами не является обязательным, чтобы достичь договоренностей.