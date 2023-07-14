В Кривом Роге есть попадание "Шахедов": повреждено коммунальное предприятие, задело дома

В ночь на 14 июля российские захватчики атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе. К сожалению, есть попадание в Кривом Роге.

В результате атаки было повреждено коммунальное предприятие. Также задело два двухэтажных жилых дома.

К теме Снова атака "Шахедами": тревога во многих областях, взрывы в Одесской области и Кривом Роге

Ночная атака Днепропетровщины

Ночью область атаковали вражеские беспилотники. Защитники из ВзК "Восток" уничтожили 6 "Шахедов". Однако, к сожалению, ликвидировать все воздушные цели не удалось. Есть попадания в Кривом Роге.

В результате удара повреждено коммунальное предприятие. На его территории одно админздание уничтожено, еще три – повреждены. Побита спецтехника.

К тому же задело транспортное предприятие и два двухэтажных жилых дома.

Пострадал 56-летний мужчина – он будет лечиться дома.

Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины – читайте в нашем телеграме

Кроме этого, россияне ударили и по Синельниковщине. Враг бил из артиллерии по Великомихайловской общине. Поврежден склад, частный дом и линия электропередач. К счастью, люди не пострадали.

Последствия вражеского удара по Днепропетровщине / фото ОВА

Атака дронов-камикадзе на Украину 14 июля

14 июля около 02:00 в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены два ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".

В ОК "Юг" предупреждали, что в сложных погодных условиях проходила боевая работа сил противовоздушной обороны. Враг атаковал ударными беспилотниками на фоне сильной грозы. Также на боевом дежурстве в море находились 2 ракетоносителя, снаряженные "Калибрами" (до 12 ракет).

Обратите внимание! 13 июля в Воздушных силах рассказывали, что оккупанты атаковали Украину 20 ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". Направления атаки – северо-восточное (Курск) и юго-восточное (Приморско-Ахтарск). Также противник применил две крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и одну баллистическую – "Искандер-М" (Джанкой, Крым).

В результате боевой работы все 20 ударных дронов уничтожены, преимущественно на Киевщине. Также на разных направлениях уничтожены две крылатые ракеты "Калибр".