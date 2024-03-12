В Кривом Роге громко: местные власти подтвердили взрыв
12 марта 2024, 18:47Читати новину українською
В Днепропетровской области вечером объявили воздушную тревогу. Через некоторое время жители Кривого Рога услышали звуки взрывов.
Вечером 12 марта в Кривом Роге прогремел взрыв во время воздушной тревоги. Эту информацию подтвердил Александр Вилкул.
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Что известно о российской атаке
Приблизительно в 18:09 на Днепропетровщине объявили тревогу. Воздушные силы впоследствии предупредили о ракетной опасности, а мониторинговые каналы написали об активности вражеской тактической авиации.
В 18:35 Воздушные силы предупредили о движении ракеты в направлении Кривого Рога. Предварительно это была Х-59.