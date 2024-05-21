На вызов прибыли сотрудники Криворожского городского отдела Управления полиции охраны. Они тщательно обследовали территорию дошкольного заведения.

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На детской площадке обнаружили гранату со вставленной чекой

После обследования территории полицейские обнаружили на детской площадке предмет, похожий на гранату со вставленной чекой. Наряд реагирования сразу оградил лентой место происшествия. На место инцидента были вызваны также работники взрывотехнической службы. "Трагедии удалось избежать", – констатируют в полиции.

Правоохранители также показали фото с места происшествия / Фото полиции охраны Кривого Рога

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