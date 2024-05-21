На виклик прибули працівники Криворізького міського відділу Управління поліції охорони. Вони ретельно обстежили територію дошкільного закладу освіту.

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На дитячому майданчику виявили гранату зі вставленою чекою

Після обстеження території поліціянти виявили на дитячому майданчику предмет, схожий на гранату зі вставленою чекою. Наряд реагування одразу огородив стрічкою місце події. На місце інциденту було викликано також працівників вибухотехнічної служби. "Трагедії вдалося уникнути", – констатують у поліції.

Правоохоронці також показали фото з місця події / Фото поліції охорони Кривого Рогу

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