Установлены лица, которые могут находиться под завалами гостиницы в Кривом Роге

В Кривом Роге, где враг попал в отель, спасательную операцию приостанавливали из-за воздушной тревоги. При этом под завалами здания все еще могут находиться два человека. Их личности пока установлены.

Об этом сообщил местный политик Александр Вилкул в эфире "Радио Свобода". Он уточнил время, сколько еще продлится спасательная операция.

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"Лиц, которые могут находиться под завалами отеля в Кривом Роге, установлено. Поисковая операция должна продолжаться еще минимум 2 – 3 часа", – сообщил Вилкул.

По словам Вилкула, установить личности людей, которые могут быть под завалами удалось следующим образом: по книгам регистрации отеля проверили данные о жителях, всем им перезвонили, двое людей не выходят на связь. Предполагают, что именно они могут все еще находиться под завалами здания.

Также Вилкул сообщил, что поисково-спасательную операцию на месте попадания ракеты в Кривом Роге приостанавливали из-за воздушной тревоги.

Количество жертв и пострадавших

Из-за ракетного удара по отелю в Кривом Роге погибли 2 человека, 5 травмированы. О том, что под завалами отеля по состоянию на сейчас все еще могут находиться два человека, сообщил также пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий во время брифинга в Медиацентре Украины.

"Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются. Вероятно, что под завалами может оставаться два человека", – отметил Александр Хорунжий.

Он уточнил, что во время атаки на Кривой Рог враг нанес удар по гостинице. Как следствие, было частично разрушено 4-этажное здание.

"Если взять по периоду с 20:00 до 24:00 – пострадали 9 человек. Из них 5 – в Днепропетровской области, 4 – в Харьковской. Погибли два человека в Днепропетровской области", – сообщил представитель ГСЧС.