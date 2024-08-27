Про це повідомив місцевий політик Олександр Вілкул в ефірі "Радіо Свобода". Він уточнив час, скільки ще триватиме рятувальна операція.

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"Осіб, які можуть перебувати під завалами готелю в Кривому Розі, встановлено. Пошукова операція має тривати ще щонайменше 2 – 3 години", – повідомив Вілкул.

За словами Вілкула, встановити особи людей, які можуть бути під завалами, вдалось наступним чином: по книгах реєстрації готелю перевірили дані про жителів, усім їм передзвонили, двоє людей не виходять на зв'язок. Припускають, що саме вони можуть усе ще перебувати під завалами будівлі.

Також Вілкул повідомив, що пошуково-рятувальну операцію на місці влучання ракети у Кривому Розі призупиняли через повітряну тривогу.

Кількість жертв та потерпілих

Через ракетний удар по готелю в Кривому Розі загинули 2 людей, 5 травмовані. Про те, що під завалами готелю станом на зараз усе ще можуть перебувати двоє людей, повідомив також пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

"Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають. Ймовірно, що під завалами може залишатися дві людини", – зазначив Олександр Хорунжий.

Він уточнив, що під час атаки на Кривий Ріг ворог завдав удару по готелю. Як наслідок, була частково зруйнована 4-поверхова будівля.

"Якщо взяти по періоду з 20:00 до 24:00 – постраждали 9 людей. З них 5 – у Дніпропетровській області, 4 – у Харківській. Загинули дві особи у Дніпропетровській області", – повідомив представник ДСНС.