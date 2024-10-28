В Кривом Роге поврежден жилой дом: количество пострадавших резко возросло

Россия вечером 28 октября осуществила ракетную атаку по Кривому Рогу. Известно о многих пострадавших в результате удара.

Больше всего от удара пострадал жилой дом. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

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В результате удара по Кривому Рогу пострадали 10 человек

Взрыв прогремел в Кривом Роге прогремел в 21:58. Произошло это почти сразу после предупреждения от Воздушных сил о движении скоростной цели на город.

В Кривом Роге поврежден трехэтажный жилой дом. Предварительно, пострадали 10 человек,

– впоследствии рассказали о последствиях атаки в Днепропетровской ОГА.

Там уточнили, что в доме и хозяйственных постройках возник пожар.

Кроме жилого дома, от ракетного удара изуродовано также медицинское учреждение, авто и газопровод.

На месте удара работают все службы.