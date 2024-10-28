Найбільше під час атаки постраждав житловий будинок. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Унаслідок удару по Кривому Рогу постраждали 10 людей

Вибух пролунав у Кривому Розі пролунав о 21:58. Сталося це майже одразу після попередження від Повітряних сил про рух швидкісної цілі на місто.

У Кривому Розі пошкоджений триповерховий житловий будинок. Попередньо, постраждали 10 людей,

– згодом розповіли про наслідки атаки в Дніпропетровській ОВА.

Там уточнили, що у домі та господарських спорудах виникла пожежа.

Окрім житлового будинку, від ракетного удару понівечено також медичний заклад, авто та газопровід.

На місці удару працюють всі служби.