Найбільше під час атаки постраждав житловий будинок. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Дивіться також Під ударом був центр: окупанти атакували Харків, є поранені
Унаслідок удару по Кривому Рогу постраждали 10 людей
Вибух пролунав у Кривому Розі пролунав о 21:58. Сталося це майже одразу після попередження від Повітряних сил про рух швидкісної цілі на місто.
У Кривому Розі пошкоджений триповерховий житловий будинок. Попередньо, постраждали 10 людей,
– згодом розповіли про наслідки атаки в Дніпропетровській ОВА.
Там уточнили, що у домі та господарських спорудах виникла пожежа.
Окрім житлового будинку, від ракетного удару понівечено також медичний заклад, авто та газопровід.
На місці удару працюють всі служби.