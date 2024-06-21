В Кривом Роге прогремели взрывы
Российские оккупанты продолжают террор украинских городов. Так, в Кривом Роге 21 июня прогремели взрывы.
Об этом сообщили корреспонденты Суспильного. На тот момент в области продолжалась воздушная тревога.
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Взрывы в Кривом Роге
После обеда 21 июня в Кривом Роге прогремели взрывы. Заметим, в 15:40 в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.
В воздушных силах отметили, что существует угроза применения баллистического вооружения с юго-востока. Уже в 16:44 там сообщили о цели, которая движется в сторону Кривого Рога.
Скоростная цель на Кривой Рог,
– говорится в сообщении.
Уже через минуту корреспонденты Суспильного отметили, что в городе слышны звуки взрывов.
Эту информацию подтвердил и руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет,
– написал он.