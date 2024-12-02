В Кривом Роге прогремели взрывы

Российские войска продолжают терроризировать украинские города и их население. Так, вечером 2 декабря в Кривом Роге слышали звуки взрывов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на “Зеркало недели". Там указали, что о звуках взрыва сообщали местные паблики.

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Взрывы в Кривом Роге

В 17:28 в Воздушных силах сообщили об опасности для жителей Кривого Рога. В частности, там отметили находиться в укрытиях.

"Кривой Рог – находитесь в укрытиях", – говорится в сообщении.

За минуту перед этим в ПС сообщали о скоростной цели с Херсонщины с северным курсом.

В 17:32 журналисты отметили, что местные паблики сообщают о взрыве в черте города.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Напомним, что в ночь на 2 декабря враг атаковал Тернополь. В частности, российские войска нанесли удар по жилому дому в городе с помощью ударного беспилотного летательного аппарата (БпЛА) типа "Герань". Известно, что есть погибшие и раненые.