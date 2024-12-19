В Кривом Роге прогремели взрывы
Россия снова терроризирует Украину обстрелами. Вечером 19 декабря в Кривом Роге прогремели взрывы.
Первые из них слышали около 23:01. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
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Что известно о взрывах в Кривом Роге
Воздушную тревогу на Днепропетровщине объявили еще в 21:32 из-за движения "Шахедов" в направлении области.
Однако через полтора часа в регионе добавилась баллистическая угроза.
"Угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления!" – сообщили в Воздушных силах.
В 23:01 в направлении Кривого Рога была зафиксирована скоростная цель, а затем в городе раздались взрывы.
Кривой Рог. Ракетная атака. Возможны повторные выходы. Берегите себя!
– написал руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
В 23:09 в городе снова раздались взрывы.
"Снова громко. До отбоя находитесь в безопасных местах", – предупредил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.