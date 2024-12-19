Россия снова терроризирует Украину обстрелами. Вечером 19 декабря в Кривом Роге прогремели взрывы.

Первые из них слышали около 23:01. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о взрывах в Кривом Роге

Воздушную тревогу на Днепропетровщине объявили еще в 21:32 из-за движения "Шахедов" в направлении области.

Однако через полтора часа в регионе добавилась баллистическая угроза.

"Угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления!" – сообщили в Воздушных силах.

В 23:01 в направлении Кривого Рога была зафиксирована скоростная цель, а затем в городе раздались взрывы.

Кривой Рог. Ракетная атака. Возможны повторные выходы. Берегите себя!

– написал руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

В 23:09 в городе снова раздались взрывы.

"Снова громко. До отбоя находитесь в безопасных местах", – предупредил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.