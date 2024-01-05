В Кривом Роге раздался взрыв: оккупанты били баллистикой из Крыма

В Кривом Роге 5 января раздался взрыв. На территории области была объявлена воздушная тревога.

Людей просили находиться в укрытиях гражданской защиты вплоть до отбоя. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, напоминает 24 Канал.

Обратите внимание Впечатление от этой работы большое, – Гуменюк рассказала о последствиях вчерашнего "хлопка" в Крыму

Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения на территории Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областей. Телеграм-каналы заявляли, что оккупанты выпустили баллистическую ракету.

По состоянию на 15:52, защитники украинского неба сообщили об отбое тревоги.

Украинцев предупреждают о высоком уровне угрозы

Как только шторм 4 января утих, оккупанты вывели в море ракетоноситель "Адмирал Макаров". Сообщали, что – наготове 8 "Калибров". Впоследствии Силы обороны Юга сообщили, что к нему ночью 5 января присоединился корабль "Адмирал Эссен".

То есть два фрегата, снаряжение которых может достигать 16 "Калибров", сейчас находятся на боевом дежурстве. Это очень высокий уровень ракетной опасности с моря,

– заявила Наталья Гуменюк.

Людей просят не пренебрегать своей безопасностью и оперативно реагировать на все уведомления об опасности. Это может спасти жизнь.