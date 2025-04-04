Россия ударила баллистикой по Кривому Рогу: в городе много погибших, среди них – дети

Россия вечером 4 апреля нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Враг цинично атаковал жилой район, и, к сожалению, есть погибшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Совета обороны города Александра Вилкула.

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В Кривом Роге много погибших после атаки

Российская армия 4 апреля нанесла баллистический удар по центру жилого района. По состоянию на 19:25 известно о 12 погибших, более 50 человек – получили ранения. Сейчас точное количество пострадавших неизвестно. К медикам продолжают обращаться за помощью.

Известно, что среди жертв есть дети. Так, в результате российского удара погибли трое детей.

После циничной ракетной атаки в Кривом Роге вспыхнули пожары, повреждены многоэтажки. Сейчас последствия атаки уточняются.

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Омбудсман Дмитрий Лубинец осудил российский удар. Он отметил, что оккупанты цинично нанесли баллистический удар по жилому микрорайону Кривого Рога.

Без всякого военного объекта – просто по гражданской инфраструктуре. Россия - это страна, которая системно уничтожает мирную жизнь. Она не случайно выбирает цели. Она бьет по людям. И это - ее истинное лицо,

– осудил действия России Лубинец.

Россия терроризирует Кривой Рог