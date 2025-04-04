Россия ударила баллистикой по Кривому Рогу: в городе много погибших, среди них – дети
- 4 апреля Россия нанесла ракетный удар по жилому району Кривого Рога. В результате удара погибли 12 человек, среди которых – трое детей.
- В городе десятки пострадавших. Сейчас устанавливается точное количество раненых.
Россия вечером 4 апреля нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Враг цинично атаковал жилой район, и, к сожалению, есть погибшие.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Совета обороны города Александра Вилкула.
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В Кривом Роге много погибших после атаки
Российская армия 4 апреля нанесла баллистический удар по центру жилого района. По состоянию на 19:25 известно о 12 погибших, более 50 человек – получили ранения. Сейчас точное количество пострадавших неизвестно. К медикам продолжают обращаться за помощью.
Известно, что среди жертв есть дети. Так, в результате российского удара погибли трое детей.
После циничной ракетной атаки в Кривом Роге вспыхнули пожары, повреждены многоэтажки. Сейчас последствия атаки уточняются.
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Омбудсман Дмитрий Лубинец осудил российский удар. Он отметил, что оккупанты цинично нанесли баллистический удар по жилому микрорайону Кривого Рога.
Без всякого военного объекта – просто по гражданской инфраструктуре. Россия - это страна, которая системно уничтожает мирную жизнь. Она не случайно выбирает цели. Она бьет по людям. И это - ее истинное лицо,
– осудил действия России Лубинец.
Россия терроризирует Кривой Рог
- Российская армия цинично наносит ракетные удары по Кривому Рогу. Так, 2 апреля оккупанты также били баллистикой по городу. В результате атаки погибло 4 человека, еще 17 человек – получили ранения. Среди пострадавших также были дети.
- Одна из жертв российской атаки погибла в собственной машине. Местные СМИ сообщали, что мужчина ехал домой и попал под российский удар баллистикой. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
- В результате атаки 2 апреля возник пожар, было повреждено около десятка многоэтажек, машины, АЗС, помещения почты, гаражи и админздания. Взрывной волной в городе повреждены спортзал, окна в админзданиях и многоэтажках.
- Ранее, 12 марта, Россия также атаковала баллистикой Кривой Рог. Враг ударил по городу на рассвете, когда люди ехали на работу. Оккупанты нанесли первый удар, а через 20 минут, когда на место прибыли все службы, атаковали повторно.