В Кривом Роге слышали взрыв: на город летела баллистика врага
- В Кривом Роге вечером 4 апреля прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги из-за угрозы вражеских ракет.
- Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил удар по городу и пообещал предоставить детали позже.
В Кривом Роге вечером 4 апреля прогремел взрыв. До этого в городе объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
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Что известно о взрыве в Кривом Роге
Воздушную тревогу в Кривом Роге объявили в 18:46. Воздушные силы предупреждали о вражеских ракетах.
Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с юго-востока!
– писали военные.
Через минуту Воздушные силы призвали жителей Кривого Рога направляться в укрытие. Почти сразу после этого там прогремел взрыв, что подтвердили местные журналисты.
"В Кривом Роге слышны звуки взрыва", – сообщили корреспонденты Суспильного.
Впоследствии председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что враг ударил по Кривому Рогу. Сейчас все обстоятельства и последствия выясняют, поэтому детали чиновник пообещал предоставить позже.
Лысак также призвал граждан до отбоя находиться в безопасных местах.
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