В Кривом Роге слышали взрыв: на город летела баллистика врага

В Кривом Роге вечером 4 апреля прогремел взрыв. До этого в городе объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о взрыве в Кривом Роге

Воздушную тревогу в Кривом Роге объявили в 18:46. Воздушные силы предупреждали о вражеских ракетах.

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– писали военные.

Через минуту Воздушные силы призвали жителей Кривого Рога направляться в укрытие. Почти сразу после этого там прогремел взрыв, что подтвердили местные журналисты.

"В Кривом Роге слышны звуки взрыва", – сообщили корреспонденты Суспильного.

Впоследствии председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что враг ударил по Кривому Рогу. Сейчас все обстоятельства и последствия выясняют, поэтому детали чиновник пообещал предоставить позже.

Лысак также призвал граждан до отбоя находиться в безопасных местах.

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