В Кривом Роге слышали взрыв: удалось ли сбить ракету

Российские военные вечером 7 апреля нанесли ракетный удар. В Кривом Роге прогремели взрывы. В Днепропетровской ОВА рассказали, удалось ли сбить воздушную цель врага.

Оккупанты продолжают терроризировать мирное население Украины. Вечером 7 апреля враг запустил ракету на Кривой Рог. Жители города услышали взрыв.

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Что известно об атаке на Кривой Рог

Начнем с того, что воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 20:43.

в Днепропетровской области объявили в 20:43. Уже в 21:23 Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупредили, что что ракета летит на Кривой Рог.

А в 21:35 мониторинговые каналы сообщили о том, что ракета прекратила существование в пределах области.

Как отметил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в 21:44, "все нормально". Так он прокомментировал взрыв, который слышали в городе. Он также отметил, что не будет называть деталей.

Так он прокомментировал взрыв, который слышали в городе. Он также отметил, что не будет называть деталей. Уже в 21:58 в Днепропетровской ОВА отметили, что бойцы ВзК "Восток" уничтожили управляемую авиационную ракету.

Вражеское железо ликвидировали в Криворожском районе. Спасибо, защитники!

– написал галва ОВА Сергей Лысак.

Почему россияне бьют в одно и то же место

Как отметила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил Обороны Юга Наталья Гуменюк, у врага есть определенные направления, которые в своих пропагандистских нарративах продвигают.

Она отметила, что враг манипулирует тезисами. Мол, они будут "отвоевывать" Харьков. Вместе с тем ставку делают еще и на Одессу. Там пытаются расшатать настроения среди жителей южных областей.

Наталья Гуменюк отметила, что страна-агрессор на поле боя не имеет успехов. В то же время она стремится демонстрировать свою "силу". Именно поэтому наносит удары по гражданским территориям. По ним бьет, в частности, с воздуха.

Делается это для того, чтобы население этих территорий задумалось. И мы видим это попытки продвинуть давление на правительство, на власть в стране для проведения каких-то договоренностей,

– отметила она.

По словам руководительницы пресс-центра, это действие вражеской ИПСО. Ведь российские захватчики воюют не только на поле боя, но и в информационном пространстве. Именно поэтому стоит быть внимательными.